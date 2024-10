“La mia famiglia non deve essere toccata da nessuno. Loro per me non esistono più”: Christian Vieri replica alle parole di Antonio Cassano (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Per me non esistono più”. È con queste parole che Christian ‘Bobo’ Vieri ha commentato le dichiarazioni di Antonio Cassano al podcast “Passa dal BSMT”. L’ex calciatore di Real Madrid e Roma, infatti, era stato molto diretto sul rapporto, ormai lacerato, con il suo ex collega: “Siccome a quella persona là (Vieri, ndr), io non voglio più dare importanza, non lo chiamerò neanche più per nome: è un capitolo chiuso. Noi continuiamo da soli e lui ora si attacca, fa un’altra cosa e non lo segue neanche sua madre”. parole a cui Vieri ha risposto in una lunga intervista al Corriere della Sera. Ilfattoquotidiano.it - “La mia famiglia non deve essere toccata da nessuno. Loro per me non esistono più”: Christian Vieri replica alle parole di Antonio Cassano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Per me nonpiù”. È con questeche‘Bobo’ha commentato le dichiarazioni dial podcast “Passa dal BSMT”. L’ex calciatore di Real Madrid e Roma, infatti, era stato molto diretto sul rapporto, ormai lacerato, con il suo ex collega: “Siccome a quella persona là (, ndr), io non voglio più dare importanza, non lo chiamerò neanche più per nome: è un capitolo chiuso. Noi continuiamo da soli e lui ora si attacca, fa un’altra cosa e non lo segue neanche sua madre”.a cuiha risposto in una lunga intervista al Corriere della Sera.

