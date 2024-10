Imprese, Forlani (Inapp) “Utilizzare al meglio le tecnologie digitali” (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) -“Più evolvono le tecnologie digitali più servono le persone in grado di utilizzarle al meglio. La produttività e la competitività dipendono dalla qualità del lavoro”. Lo ha detto il presidente dell’Inapp Natale Forlani, a margine della presentazione del Rapporto Fondimpresa – Inapp “La sfida della formazione in azienda nell’era delle Twin Transition”. xb1/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Imprese, Forlani (Inapp) “Utilizzare al meglio le tecnologie digitali” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) -“Più evolvono lepiù servono le persone in grado di utilizzarle al. La produttività e la competitività dipendono dalla qualità del lavoro”. Lo ha detto il presidente dell’Natale, a margine della presentazione del Rapporto Fondimpresa –“La sfida della formazione in azienda nell’era delle Twin Transition”. xb1/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Casa Italia" e G7: inclusività per tutti - Disabilità, inclusione e accessibilità universale: sono i messaggi condivisi nell’attesissimo evento internazionale G7, inaugurato oggi ad Assisi. Il vertice che fa la differenza aprendosi, per la pri ... (informazione.it)

Libano, la morte di Nasrallah lascia orfana la comunità sciita. Corsa alla successione: ecco chi sono i leader emergenti di Hezbollah - L’assassinio del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato un duro colpo non solo per il movimento filo-iraniano, ma anche per la comunità sciita libanese e in certa misura anche per ... (ilfattoquotidiano.it)

Mostra sul Cinquecento a Ferrara: ecco cosa vedrete - Ferrara, 5 ottobre 2024 - Ha preso il via in questi giorni l’allestimento della nuova mostra di Palazzo dei Diamanti, 'Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso', che apre al pubb ... (ilrestodelcarlino.it)