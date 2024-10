Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue: si cerca il nipote / FOTO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'ha trovata una cliente all'interno del proprio negozio, l'alimentari Da Graziella in via Volterrana a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Era riversa a terra e in una pozza di sangue. Dopo lo spavento, la cliente Firenzetoday.it - Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue: si cerca il nipote / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'hauna cliente all'interno del proprio negozio, l'alimentari Da Graziella in via Volterrana a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Era riversa a terra e in unadi. Dopo lo spavento, la cliente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagano gli operai 13 centesimi per ogni abito confezionato - Quattro imprenditori cinesi arrestati a Prato per aver sfruttato oltre 24 lavoratori in due ditte del pronto moda ... (laregione.ch)

Pagano operai 13 centesimi per ogni abito, arresti a Prato - Eseguite a Prato quattro misure cautelari nei confronti di imprenditori cinesi accusati da procura e guardia di finanza, a vario titolo, di sfruttamento di "numerosi operai" - oltre 24 lavoratori sfru ... (ansa.it)

Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue: si cerca il nipote / FOTO - In tanti hanno subito sospettato la pista dell'omicidio in quanto si sarebbero sentiti esplodere dei colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono presenti i carabinieri e la sezione investigazioni ... (firenzetoday.it)