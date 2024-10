Il Piacere della Lettura incontra Maurizio Guccini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maurizio Guccini, conosciuto come speaker radiofonico, autore, musicista e tiktoker, aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera con la pubblicazione del suo primo libro, "Rock Tales - Storie dimenticate e indimenticabili", edito da PAV Edizioni nella collana StoryPop. L'opera raccoglie 67 aneddoti affascinanti sulle icone della musica moderna e contemporanea italiana ed internazionale, offrendo uno sguardo unico sui retroscena di vite e canzoni che hanno fatto la Storia. "Rock Tales – si legge nell’introduzione - è un viaggio affascinante attraverso il cuore pulsante della musica rock, un mondo dove le note e le storie si intrecciano in un armonioso connubio di creatività , ribellione, vittorie e disastri esistenziali. Un invito a immergersi nelle vite tumultuose e nelle menti geniali di coloro che hanno plasmato la storia della musica rock". Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024), conosciuto come speaker radiofonico, autore, musicista e tiktoker, aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera con la pubblicazione del suo primo libro, "Rock Tales - Storie dimenticate e indimenticabili", edito da PAV Edizioni nella collana StoryPop. L'opera raccoglie 67 aneddoti affascinanti sulle iconemusica moderna e contemporanea italiana ed internazionale, offrendo uno sguardo unico sui retroscena di vite e canzoni che hanno fatto la Storia. "Rock Tales – si legge nell’introduzione - è un viaggio affascinante attraverso il cuore pulsantemusica rock, un mondo dove le note e le storie si intrecciano in un armonioso connubio di creatività , ribellione, vittorie e disastri esistenziali. Un invito a immergersi nelle vite tumultuose e nelle menti geniali di coloro che hanno plasmato la storiamusica rock".

