Il direttore di Sogei confessa ai pm: «Prese mazzette per 100.000 euro» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paolino Iorio, arrestato lunedì, ha confermato di aver ricevuto, da febbraio 2023, denaro dal manager Massimo Rossi. La società revoca cariche e incarichi e si costituisce parte offesa. Faro pure su un appalto Consip: coinvolto un agente. Laverita.info - Il direttore di Sogei confessa ai pm: «Prese mazzette per 100.000 euro» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paolino Iorio, arrestato lunedì, ha confermato di aver ricevuto, da febbraio 2023, denaro dal manager Massimo Rossi. La società revoca cariche e incarichi e si costituisce parte offesa. Faro pure su un appalto Consip: coinvolto un agente.

