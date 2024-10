Il Barcellona truffato dal finto agente di Lewandowski: “O mi date un milione o blocco tutto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante il trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona nell'estate 2022, il club catalano fu vittima di truffa e minacce da parte di uno sconosciuto che riuscì a farsi passare per l'agente dell'attaccante, Pini Zahavi. Fanpage.it - Il Barcellona truffato dal finto agente di Lewandowski: “O mi date un milione o blocco tutto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante il trasferimento di Robertdal Bayern Monaco alnell'estate 2022, il club catalano fu vittima di truffa e minacce da parte di uno sconosciuto che riuscì a farsi passare per l'dell'attaccante, Pini Zahavi.

