Il Barcellona inviò un milione di euro ad un truffatore che si spacciava per l’agente di Lewandowski Marca

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le truffe sono all’ordine del giorno, ovunque. Colpiscono anche l’ambiente calcistico, in particolare ilche secondo il programma Què t’hi jugues sarebbe stato vittima di una truffa per l’ingaggio diriporta ciò che è stato svelato dal programma: “Come riportato giovedì dal programma Què t’hi jugues, ilha trasferito undidi commissione per l’ingaggio di Robert, nell’estate del 2022, a un presuntoche si è spacciato per Pini Zahavi,dell’attaccante polacco. Il programma ha condotto un’indagine in collaborazione con Paper Trail Media (Germania) e lo specialista internazionale di media investigativi Organized Crime and Corruption Reporting Project.