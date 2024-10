IA, Martinelli (Amazon): “Tecnologia impatterà in modo ‘significativo’ la logistica” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’intelligenza artificiale impatta e impatterà in modo “significativo” lo svolgimento delle attività logistiche. Così Bianca Maria Martinelli, direttore L'articolo IA, Martinelli (Amazon): “Tecnologia impatterà in modo ‘significativo’ la logistica” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - IA, Martinelli (Amazon): “Tecnologia impatterà in modo ‘significativo’ la logistica” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’intelligenza artificiale impatta ein“significativo” lo svolgimento delle attività logistiche. Così Bianca Maria, direttore L'articolo IA,): “inla” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

