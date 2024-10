I One Direction hanno ricordato l’amico Liam Payne. Louis: «Liam, se vuoi per Bear sarò lo zio di cui ha bisogno» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo diverse ore (con i fan che si chiedevano il perché di questa assenza) è arrivato il messaggio dei One Direction in ricordo di Liam Payne, un membro della oramai ex band, morto a Buenos Aires dopo esser precipitato dal balcone della sua stanza in hotel. «Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare e affrontare la perdita di nostro fratello, che abbiamo amato profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici, e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti vogLiamo bene, Liam. Louis, Zayn, Niall e Harry», recita il post sul canale Instagram del gruppo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo diverse ore (con i fan che si chiedevano il perché di questa assenza) è arrivato il messaggio dei Onein ricordo di, un membro della oramai ex band, morto a Buenos Aires dopo esser precipitato dal balcone della sua stanza in hotel. «Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare e affrontare la perdita di nostro fratello, che abbiamo amato profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici, e i fan che loamato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti vogo bene,, Zayn, Niall e Harry», recita il post sul canale Instagram del gruppo.

Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne : “Sarò vicino a tuo figlio - gli parlerò di te” - Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne con il quale sognava di poter tornare sul palco. Con un lungo e struggente messaggio social, ha salutato il suo collega e migliore amico: "Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene".Continua a leggere . (Fanpage.it)

