I film della settimana, scelti da Internazionale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da The apprentice. Alle origini di Trump di Ali Abbasi a L'ultimo drink di Markus Goller. Le recensioni della stampa straniera.

Film in uscita questa settimana al cinema (14 ottobre – 20 ottobre) - Quello verso l’alcolismo è un percorso inconsapevole e Mark non fa eccezione. Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi Data di uscita: 17 ottobre 2024 Regia: Jon Keeyes Cast: Conor Mullen, Matthew Tompkins, Ekaterina Baker, Andy Kellegher Azione, Thriller – Stati Uniti 2024, 95 min Quando una squadra di addetti alla pulizia della scena del crimine scopre una valigetta piena di ... (Nonewsmagazine.com)

I film della settimana - scelti da Internazionale - Da All we imagine as light di Payal Kapadia a La storia di Souleymane di Boris Lojkine. Le recensioni della stampa straniera. ? Leggi . (Internazionale.it)

Film in uscita questa settimana al cinema (7 ottobre – 13 ottobre) - Nel colloquio con chi gli affida il lavoro, Jack viene messo a conoscenza che qualche anno prima proprio in quell’hotel è successo un tremendo fatto di sangue: un precedente custode era impazzito, forse per la solitudine, e aveva sterminato la propria famiglia con un’ascia prima di suicidarsi. Tutto ciò che lo riguarda è stanco: il rapporto con la moglie, col suo produttore, con gli amici, ... (Nonewsmagazine.com)