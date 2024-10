Lanazione.it - “Ho sparato a mia zia”. Omicidio San Casciano, la chiamata del nipote ai carabinieri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) SanVal di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 – “Hoa mia zia”. Sono queste le parole che Mattia Scutti, 22 anni, avrebbe riferito oggi aidopo aver ucciso Laura Frosecchi, 55 anni, all’interno del suo forno alimentari a Chiesanuova, frazione di SanVal di Pesa. Sono idella stazione di SanVal di Pesa a ricostruire quanto accaduto stamani. Ladel giovane ai militari è arrivata poco dopo le 11. Il giovane, riferiscono i, “era in forte stato di agitazione”. Ha detto loro di averealla zia mentre lei era all’interno del suo negozio in via Volterrana. I militari si sono precipitati nell’esercizio commerciale e hanno trovato la donna a terra, priva di vita.