Gli operai in cassa integrazione protestano a Mirafiori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli operai delle carrozzerie di Mirafiori, in cassa integrazione fino al 4 novembre, sono scesi in piazza davanti alla Palazzina di corso Agnelli per un'assemblea pubblica sotto la pioggia. L'iniziativa è stata organizzata unitariamente da tutte le sigle sindacali metalmeccaniche, alla vigilia dello sciopero generale nazionale di domani, venerdì 18 ottobre, con manifestazione a Roma. Al presidio hanno partecipato anche i cassintegrati della Lear e di altre aziende dell'indotto. "La mobilitazione dei lavoratori di Stellantis è partita proprio da Torino il 12 aprile con il primo sciopero unitario dei sindacati per chiedere il rilancio dell'auto. C'è stata poi un'altra manifestazione sempre unitaria davanti al Comune due mesi dopo, il 12 giugno.

Gli operai in cassa integrazione protestano a Mirafiori - Non accettiamo che un'azienda come Stellantis abbandoni il confronto al ministero e si limiti a chiedere solo un sostegno economico. Noi non vogliamo rimanere in piazza, vogliamo che si apra un tavolo di trattativa. . C'è stata poi un'altra manifestazione sempre unitaria davanti al Comune due mesi dopo, il 12 giugno. (Quotidiano.net)

Cassa Edile - attive le nuove prestazioni per gli operai del settore - Sono operative da alcuni giorni le nuove prestazioni per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Piacenza. Il sistema di assistenze è da sempre attivo all’interno del settore ma, grazie all’ultimo accordo integrativo, sono state inserite importanti novità destinate ai lavoratori edili. Il... (Ilpiacenza.it)

Cade una cassa dal muletto - operaio colpito alla testa - Un uomo di 46 anni è stato soccorso, in codice rosso, dall’eliambulanza in seguito a un infortunio sul lavoro. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 4 ottobre, all’interno di un'azienda situata di Cologne che si occupa del commercio all'ingrosso di ruote dentate, ingranaggi e altre parti... (Bresciatoday.it)