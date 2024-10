Fugge dalla Polizia locale. E rischia di investire un agente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si era fermato a bordo strada e una pattuglia di agenti della Polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano si sono insospettiti e, avvicinandosi alla vettura, hanno notato che l’individuo al volante, curvo in avanti, stava evidentemente consumando sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista dei “ghisa“, ha visto bene di rimettersi in marcia e ripartire a tutta velocità, noncurante del fatto che un operatore si era affiancato alla vettura per dirgli di tirare giù il finestrino ed identificarsi. Un 28enne, nella serata di lunedì attorno alle 20.30, in territorio del Comune di Zelo Buon Persico, nei pressi della variante alla provinciale 16 che permette di raggiungere la frazione Mignete, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. Ilgiorno.it - Fugge dalla Polizia locale. E rischia di investire un agente Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si era fermato a bordo strada e una pattuglia di agenti delladell’Unione Nord Lodigiano si sono insospettiti e, avvicinandosi alla vettura, hanno notato che l’individuo al volante, curvo in avanti, stava evidentemente consumando sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista dei “ghisa“, ha visto bene di rimettersi in marcia e ripartire a tutta velocità, noncurante del fatto che un operatore si era affiancato alla vettura per dirgli di tirare giù il finestrino ed identificarsi. Un 28enne, nella serata di lunedì attorno alle 20.30, in territorio del Comune di Zelo Buon Persico, nei pressi della variante alla provinciale 16 che permette di raggiungere la frazione Mignete, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fuga sul monopattino per sfuggire alla Polizia Locale : aveva nascosti 80 grammi di hashish - Continuano i servizi di controllo del territorio straordinari da parte della Polizia Locale di Cesenatico in tema di sicurezza stradali con pattugliamenti che vanno avanti fino anche alle 2 di notte. Nell'ultimo fine settimana sono state tre le persone denunciate per essersi posti alla guida di. (Cesenatoday.it)

Vagava confusa per le strade del centro : anziana accompagnata dai passanti in polizia locale - . Nel frattempo i ghisa le avevano chiesto chi fosse e se ricordava l'indirizzo di casa o altri dati per avere qualche suo riferimento dato che era uscita senza documenti. Alcuni passanti si sono accorti di lei, una signora di 84 anni, e hanno chiesto aiuto alla polizia locale. Sola. Da nome e cognome, gli agenti - verificati i riferimenti anagrafici - sono risaliti all'indirizzo di residenza, ... (Ilgiorno.it)

Cristian Lupidi lascia il comando della polizia locale di Jesi : "Mi avvicino alla mia famiglia" - JESI - Il dirigente della Polizia locale, Cristian Lupidi, lascerà l’incarico di comandante nei prossimi mesi per assumere analogo ruolo nel Comune di Civitanova Marche, dopo essere risultato vincitore del relativo concorso. “Lascio Jesi unicamente perché mi avvicino alla mia famiglia - ha... (Anconatoday.it)