Imiglioridififa.com - FC 25, I migliori giovani Trequartisti (COC) per la Modalità Carriera

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Se vuoi dominare ladi FC 25, i(COC) possono essere la chiave per sbloccare il potenziale offensivo della tua squadra. In questo articolo esploreremo italenti under 21 da ingaggiare, che combinano visione di gioco, tecnica sopraffina e grande capacità di rifinire le azioni. QuestiCOC hanno il potenziale per diventare i registi offensivi del futuro, guidando la tua squadra verso il successo.. Se desideri una panoramica completa su tutti igiocatori di FC 25 per ogni ruolo, puoi dare un’occhiata alla nostra guida definitiva suitalenti di FC 25. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! In questo articolo trovi due tabelle: quella deiCOC ordinata per Potenziale (POT) e quella deiCOC ordinata per Crescita (CRS).