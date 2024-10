Euroleague, l'Olimpia si fa rimontare dal +26 e perde contro lo Zalgiris Kaunas (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armani Milano chiude il primo doppio turno stagionale di Eurolega 2024/25 con un k.o. per 82-85 contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, scendendo così ad un record di 1-3 in classifica e subendo una rimonta da -27. Ai biancorossi non sono bastati i 17 punti e 11 rimbalzi di Milanotoday.it - Euroleague, l'Olimpia si fa rimontare dal +26 e perde contro lo Zalgiris Kaunas Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armani Milano chiude il primo doppio turno stagionale di Eurolega 2024/25 con un k.o. per 82-85lodi Andrea Trinchieri, scendendo così ad un record di 1-3 in classifica e subendo una rimonta da -27. Ai biancorossi non sono bastati i 17 punti e 11 rimbalzi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olimpia Milano : patatrac incredibile contro lo Zalgiris in Eurolega - All. Con l'energia di Bolmaro inizia a scavare il primo solco (24-17 al 10'), poi è ancora l'argentino insieme a Brooks che spacca la gara facendo volare via Milano sul 34-19 già al 13'. Qui Milano stacca la spina, i lituani si accendono con il pressing (64-46) e Milano perde anche Diop per infortunio. (Sport.quotidiano.net)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 66-48 - Eurolega basket in DIRETTA : EA7 in controllo a 10? dalla fine - TOP SCORER – MILANO: Mirotic 15; ZALGIRIS: Giedraitis 14 Sirvydis riesce ad arrivare vicino a canestro, ma sbaglia: +18 Olimpia con 10? da giocare. E sulla base di un miglior rendimento difensivo, dovremo giocare una migliore partita in attacco ampliando i momenti buoni, in cui la palla di muove velocemente, e ridurre quelli meno buoni“. (Oasport.it)