Euroleague, l'Olimpia si fa rimontare dal +26 e perde contro lo Zalgiris Kaunas (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armani Milano chiude il primo doppio turno stagionale di Eurolega 2024/25 con un k.o. per 82-85 contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, scendendo così ad un record di 1-3 in classifica e subendo una rimonta da -27. Ai biancorossi non sono bastati i 17 punti e 11 rimbalzi di Europa.today.it - Euroleague, l'Olimpia si fa rimontare dal +26 e perde contro lo Zalgiris Kaunas Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armani Milano chiude il primo doppio turno stagionale di Eurolega 2024/25 con un k.o. per 82-85lodi Andrea Trinchieri, scendendo così ad un record di 1-3 in classifica e subendo una rimonta da -27. Ai biancorossi non sono bastati i 17 punti e 11 rimbalzi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’olimpia milano perde la leadership contro lo zalgiris kaunas : una sconfitta inaspettata - Mentre la squadra italiana cedeva terreno, il punteggio che prima sembrava rassicurante si è trasformato in una corsa contro il tempo per ripristinare il vantaggio. Lo Zalgiris, galvanizzato da questo cambio di scenario, ha iniziato a rimontare nel punteggio, guadagnando fiducia e momentum. Shields e LeDay hanno supportato il roster con 14 e 13 punti rispettivamente, creando una combinazione ... (Gaeta.it)

Euroleague - l'Olimpia si fa rimontare dal +26 e perde contro lo Zalgiris Kaunas - . L’EA7 Emporio Armani Milano chiude il primo doppio turno stagionale di Eurolega 2024/25 con un k. per 82-85 contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, scendendo così ad un record di 1-3 in classifica e subendo una rimonta da -27. . o. Ai biancorossi non sono bastati i 17 punti e 11 rimbalzi di. (Milanotoday.it)

Olimpia Milano : patatrac incredibile contro lo Zalgiris in Eurolega - In lunetta Giedraitis non trema (82-85), Milano implode. Sale in cattedra Shields che segna 4 punti filati (75-60) al 35' sembra finita, invece, ormai Kaunas è nella partita e torna clamorosamente in parità quando Lekavicius segna la parità (81-81). Con il primo canestro di Dimitrijevic tocca anche il +20 (44-24), poi nella ripresa Milano riparte nella stessa maniera con la tripla di Mirotic e ... (Sport.quotidiano.net)