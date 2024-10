Crisi idrica in Abruzzo: misure straordinarie e coordinamento tra autorità per fronteggiare l’emergenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione della disponibilità idrica in Abruzzo sta suscitando crescente preoccupazione tra le autorità locali e i gestori delle reti idriche. In seguito a una penuria di precipitazioni e a una flessione nella domanda, molte sorgenti del territorio che avrebbero dovuto beneficiarne stanno affrontando sfide significative. La questione è stata al centro di un incontro a Chieti, dove le autorità locali hanno trattato l’impatto di questa Crisi idrica e le misure da intraprendere. La Crisi idrica e i suoi effetti Durante la riunione tenuta dal prefetto Gaetano Cupello, il direttore tecnico dell’Aca, Lorenzo Livello, ha evidenziato come la mancanza di pioggia da aprile a oggi stia compromettendo i benefici attesi dalla riduzione della domanda idrica, in parte derivante dalla diminuzione del turismo nella regione. Gaeta.it - Crisi idrica in Abruzzo: misure straordinarie e coordinamento tra autorità per fronteggiare l’emergenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione della disponibilitàinsta suscitando crescente preoccupazione tra lelocali e i gestori delle reti idriche. In seguito a una penuria di precipitazioni e a una flessione nella domanda, molte sorgenti del territorio che avrebbero dovuto beneficiarne stanno affrontando sfide significative. La questione è stata al centro di un incontro a Chieti, dove lelocali hanno trattato l’impatto di questae leda intraprendere. Lae i suoi effetti Durante la riunione tenuta dal prefetto Gaetano Cupello, il direttore tecnico dell’Aca, Lorenzo Livello, ha evidenziato come la mancanza di pioggia da aprile a oggi stia compromettendo i benefici attesi dalla riduzione della domanda, in parte derivante dalla diminuzione del turismo nella regione.

