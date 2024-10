Cina: vincitore Hugo Award Liu Cixin, Elon Musk sembra personaggio di romanzo sci-tech (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Parlando di Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX, lo scrittore cinese di fantascienza Liu Cixin dice di ammirarlo perche’ riesce a trasformare la fantascienza in realta’. Liu e’ anche interessato al progetto di Musk di viaggiare su Marte, ma dice che dovrebbe essere un viaggio di andata e ritorno. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: vincitore Hugo Award Liu Cixin, Elon Musk sembra personaggio di romanzo sci-tech Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Parlando di, amministratore delegato di SpaceX, lo scrittore cinese di fantascienza Liudice di ammirarlo perche’ riesce a trasformare la fantascienza in realta’. Liu e’ anche interessato al progetto didi viaggiare su Marte, ma dice che dovrebbe essere un viaggio di andata e ritorno. Agenzia Xinhua

