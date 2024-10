Chiara Ferragni, in ritardo i bilanci di due società mentre un socio tratta la vendita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora nessuna traccia dei bilanci di due società centrali dell’impero Ferragni. La Fenice, licenziataria di tutti i marchi dell’influencer, e la Sisterhood, la holding che controlla le altre aziende facenti capo all’imprenditrice digitale, non hanno presentato i conti relativi al 2023, di norma chiusi e approvati ad aprile o entro il limite massimo di giugno 2024. Un evidente sforamento dei tempi che alimenterebbe le voci sulla ridefinizione delle quote all’interno del gruppo. Il ritardo Nell’estremo ritardo sulla presentazione dei bilanci, infatti, potrebbero incidere le dinamiche interne sulla ridistribuzione di pesi, assetto e governance dell’impero dell’imprenditrice, stimato in 100 milioni di euro prima di essere travolto dal “Pandoro-gate”. Quifinanza.it - Chiara Ferragni, in ritardo i bilanci di due società mentre un socio tratta la vendita Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora nessuna traccia deidi duecentrali dell’impero. La Fenice, licenziataria di tutti i marchi dell’influencer, e la Sisterhood, la holding che controlla le altre aziende facenti capo all’imprenditrice digitale, non hanno presentato i conti relativi al 2023, di norma chiusi e approvati ad aprile o entro il limite massimo di giugno 2024. Un evidente sforamento dei tempi che alimenterebbe le voci sulla ridefinizione delle quote all’interno del gruppo. IlNell’estremosulla presentazione dei, infatti, potrebbero incidere le dinamiche interne sulla ridistribuzione di pesi, assetto e governance dell’impero dell’imprenditrice, stimato in 100 milioni di euro prima di essere travolto dal “Pandoro-gate”.

