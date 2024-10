Notizie.com - Carmelo Miano: Fbi, servizi segreti. Poi l’ossessione per le mail della Giustizia: ecco perché l’hacker resta in carcere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso che il 31enne hackerdevere ina Roma, a Regina Coeli. A leggere il suo “curriculum”,ha vissuto molte vite. In passato ha collaborato con funzionari dell’Fbi, il Federal Bureau of Investigation statunitense, ma non solo. Ha rappresentato una preziosa risorsa anche per l’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (per intenderci, iitaliani) e per la polizia postale.ha collaborato con Fbi e(ANSA FOTO/CANVA FOTO) – Notizie.comImportanti e delicate investigazioni internazionali spalla a spalla con l’intelligence, a caccia, ad esempio, di materiale pedopornografico sul web. Proprio il web è un mondo che non haper, che si trova rinchiuso dal 1 ottobre scorso nelromano di Regina Coeli.