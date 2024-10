Baiano: “Empoli-Napoli? Gara complessa, non sarà semplice per gli azzurri” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Radio Marte – Baiano: “Empoli-Napoli? Gara complessa, non sarà semplice per gli azzurri” Francesco Baiano, ex di Napoli ed Empoli, e tecnico dell’Aglianese, è intervenuto L'articolo Baiano: “Empoli-Napoli? Gara complessa, non sarà semplice per gli azzurri” proviene da Forzazzurri.net. Forzazzurri.net - Baiano: “Empoli-Napoli? Gara complessa, non sarà semplice per gli azzurri” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Radio Marte –: “, nonper gli” Francesco, ex died, e tecnico dell’Aglianese, è intervenuto L'articolo: “, nonper gli” proviene da Forz.net.

Aspettando Empoli-Napoli con Ciccio Baiano - L’Empoli sta bene fisicamente, corre, è in fiducia. Il reparto offensivo dei partenopei “Reparto d’attacco del Napoli? Per la struttura che ha il Napoli, può accadere che il numero complessivo stagionale di gol possa dividersi tra le varie bocche di fuoco azzurre. . Se farà come spero una grande partita acquisirà ulteriore fiducia”. (Terzotemponapoli.com)

M5S - Ciampi : "Disastro Circumvesuviana - Eav intervenga con urgenza sulla linea Baiano-Napoli" - Nelle ultime settimane i sindaci irpini del Baianese hanno segnalato alla direzione Eav gravi disagi sulla Linea Baiano-Avellino. “Lo stato in cui versa la Circumvesuviana è drammatico. . . Il degrado delle infrastrutture, i ritardi cronici, i guasti continui sono una costante per pendolari e turisti. (Avellinotoday.it)

Baiano : “Nel Napoli la mia top 3 è formata da Lobotka - Lukaku e Neres” - Durante il programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Baiano, allenatore dell’Aglianese e ex calciatore di Napoli ed Empoli. Di seguito, un estratto dell’intervista. Sarà una partita difficile per il Napoli, che non può sottovalutare l’avversario”. Neres è un altro giocatore che merita attenzione, anche se non gioca molto”. (Terzotemponapoli.com)