Alunna con DSA viene bocciata: i genitori contestano la decisione e fanno ricorso al Tar. I giudici danno ragione alla famiglia: "La scuola non ha attivato le necessarie misure di supporto" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una studentessa di Alba Adriatica, inizialmente non ammessa alla classe seconda per insufficienze in diverse materie, potrà continuare a frequentare la classe terza. Il TAR Abruzzo ha infatti annullato la bocciatura, accogliendo il ricorso presentato dai genitori, assistiti da un legale.

