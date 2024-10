Agatha All Long ha sempre nascosto Wiccan in bella vista! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per settimane, Agatha All ALong ha fatto presa sui telespettatori. Billy era la rivelazione più logica per il Teen di Joe Locke. Ma la settimana scorsa ne ha avuto la conferma. È una danza delicata per uno show che presenta un grande mistero, bilanciare la sorpresa con le aspettative dei fan. Alcuni sono interessati alla presenza di uno dei personaggi preferiti della Marvel Comics. Altri, invece, sostengono che la rivelazione sarebbe dovuta avvenire fin dall’inizio. La regista Jac Schaeffer è consapevole di tutti questi elementi. Ha dichiarato a Entertainment Weekly che l’identità di Billy non era qualcosa da cui si stava cercando di sviare. Invece, il modo in cui Agatha Harkness reagisce a questa informazione è molto più interessante. Nerdpool.it - Agatha All Long ha sempre nascosto Wiccan in bella vista! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per settimane,All Aha fatto presa sui telespettatori. Billy era la rivelazione più logica per il Teen di Joe Locke. Ma la settimana scorsa ne ha avuto la conferma. È una danza delicata per uno show che presenta un grande mistero, bilanciare la sorpresa con le aspettative dei fan. Alcuni sono interessati alla presenza di uno dei personaggi preferiti della Marvel Comics. Altri, invece, sostengono che la rivelazione sarebbe dovuta avvenire fin dall’inizio. La regista Jac Schaeffer è consapevole di tutti questi elementi. Ha dichiarato a Entertainment Weekly che l’identità di Billy non era qualcosa da cui si stava cercando di sviare. Invece, il modo in cuiHarkness reagisce a questa informazione è molto più interessante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : La storia di Billy è accurata come quella dei fumetti - Tre anni dopo, Billy inizia a indagare personalmente sulle circostanze che hanno portato alla sua rinascita, ricercando aspetti dell’anomalia di Westview su vari forum web. Durante la festa, Billy si fa leggere la mano da Lilia Calderu (Patti Lupone), che lo avverte che la sua vita sta per essere divisa in due e sembra mettergli addosso un misterioso sigillo. (Nerdpool.it)

Agatha All Long ha sempre nascosto wiccan in bella vista! - Inoltre, cosa vuole questo ragazzo da lei e dalla Strada delle Streghe in generale? Tutte cose su cui riflettere mentre proseguiamo verso il finale. La regista Jac Schaeffer è consapevole di tutti questi elementi. . Non è del tutto irrilevante: Ma ci sono altri posti dove guardare”. Ha dichiarato a Entertainment Weekly che l’identità di Billy non era qualcosa da cui si stava cercando di sviare. (Nerdpool.it)

Agatha All Along : Come ha fatto Billy a sopravvivere dopo il finale di WandaVision? - La strega più matura sapeva che il suo giovane familio era in realtà il figlio della Strega Scarlatta per tutto questo tempo. Il nuovo episodio di Agatha All Along ha rivelato come Billy Maximoff sia sopravvissuto al finale di WandaVision. Wanda, Visione, Billy e Tommy riuscirono a fermarla. La sensazione è che i problemi si stiano appena preparando. (Nerdpool.it)