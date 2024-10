Accadde oggi, 17 ottobre: Giacomo Mari ed altre ricorrenze (Di giovedì 17 ottobre 2024) 17 ottobre: Giacomo Mari ed altre ricorrenze Arrivò alla Juventus nel 1949, conquistando immediatamente lo scudetto, bissato nel ’52. Quattro stagioni in maglia bianconera e nove reti. Era giunto a Torino dall’Atalanta. Il 17 ottobre 1924 nasceva Giacomo Mari, il quale vestì anche le casacche di Sampdoria e Padova. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Valentino Valli metteva a segno la prima rete con il Milan, mentre Enore Boscolo debuttava con la Roma. oggi è il venticinquesimo anniversario dal primo gol di Roberto Baronio e Fabrizio Cammarata in Serie A. Avrebbe compiuto novant’anni John Haynes, descritto così da Stefano Boldrini nel libro ‘Inghilterra all’ultimo stadio’: “Il giocatore più rappresentativo di sempre della storia del Fulham. 658 presenze e 158 reti, scomparso nel 2005. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 17 ottobre: Giacomo Mari ed altre ricorrenze Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) 17edArrivò alla Juventus nel 1949, conquistando immediatamente lo scudetto, bissato nel ’52. Quattro stagioni in maglia bianconera e nove reti. Era giunto a Torino dall’Atalanta. Il 171924 nasceva, il quale vestì anche le casacche di Sampdoria e Padova. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Valentino Valli metteva a segno la prima rete con il Milan, mentre Enore Boscolo debuttava con la Roma.è il venticinquesimo anniversario dal primo gol di Roberto Baronio e Fabrizio Cammarata in Serie A. Avrebbe compiuto novant’anni John Haynes, descritto così da Stefano Boldrini nel libro ‘Inghilterra all’ultimo stadio’: “Il giocatore più rappresentativo di sempre della storia del Fulham. 658 presenze e 158 reti, scomparso nel 2005.

