A Washington tornano i panda giganti | arrivano Bao Li e Qing Bao

Due panda giganti, Bao Li e Qing Bao, sono recentemente arrivati allo Smithsonian National Zoo di Washington, D.C., segnando un evento significativo nella storia della conservazione dei panda. Questi due esemplari, entrambi di tre anni, sono stati trasportati dalla Cina a bordo di un aereo cargo FedEx Boeing 777F, soprannominato "panda Express". Il loro arrivo è avvenuto il 15 ottobre 2024, dopo un lungo viaggio che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e i media.L'Arrivo e la quarantenaDopo l'atterraggio all'aeroporto di Dulles, Bao Li e Qing Bao sono stati trasferiti in camion verso il loro nuovo habitat. Attualmente, i panda saranno sottoposti a un periodo di quarantena di almeno 30 giorni. Questo protocollo è standard per garantire che gli animali non portino malattie infettive e per consentire al personale dello zoo di familiarizzare con loro.

Cina : due panda giganti dal Sichuan arrivano a Washington D.C. - Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Una coppia di panda giganti, Bao Li e Qing Bao, e’ arrivata a Washington D.C. ieri, dopo un viaggio trans-pacifico di circa 19 ore dalla provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

USA : 2 panda giganti arrivano a Washington D.C. da provincia cinese Sichuan - Bao Li, un maschio, il cui nome in cinese significa “tesoro” ed “energia”, e’ nato nell’agosto del 2021. C. Due esemplari, Yun Chuan e Xin Bao, sono atterrati in California dalla Cina il 27 giugno e hanno fatto il loro debutto in pubblico il 9 agosto. Un aereo Boeing 777F dedicato, il “FedEx Panda Express”, e’ atterrato al Dulles International Airport, vicino a Washington D. (Romadailynews.it)

Arrivati a Washington i due panda partiti dalla Cina - Gli orsi di tre anni sono stati poi caricati su camion e portati nella loro nuova casa nello zoo della capitale americana. "Bao Li e Qing Bao hanno iniziato a esplorare i loro nuovi soazi, in cui i custodi hanno posizionato bambù in abbondanza perché gli orsi potessero mangiarli", si legge in un comunicato dello zoo. (Quotidiano.net)