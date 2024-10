A Terracina il progetto “Crescere insieme si può”: appuntamento con i cani del Canile Comunale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Terracina, 17 ottobre 2024 – È in programma sabato 19 ottobre il primo appuntamento del progetto “Crescere insieme si può”, un’iniziativa dell’Associazione Le Orme di Jack patrocinato dal Comune di Terracina in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile di Terracina che propone, tra gli obiettivi, l’inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili, l’adozione responsabile dei cani dal canile e il volontariato comunitario. La prima fase del progetto ruota attorno ai cani del canile Comunale di Terracina nei parchi della Città, e il primo appuntamento è in programma nel Parco di via Bachelet. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – È in programma sabato 19 ottobre il primodelsi può”, un’iniziativa dell’Associazione Le Orme di Jack patrocinato dal Comune diin collaborazione con il nucleo di Protezione Civile diche propone, tra gli obiettivi, l’inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili, l’adozione responsabile deidalle e il volontariato comunitario. La prima fase delruota attorno aidelledinei parchi della Città, e il primoè in programma nel Parco di via Bachelet.

Ascensore panoramico a Terracina : prosegue il lavoro per il completamento del progetto - È previsto infatti un primo ascensore panoramico che collega la parte bassa della Città, in via Roma, al livello intermedio di via Posterula; un secondo ascensore che dallo stesso punto di via Posterula conduce direttamente in Piazza Santa Domitilla; e infine un parcheggio in via dei Domenicani. . (Ilfaroonline.it)

Terracina / Ascensore panoramico - prosegue il lavoro per il completamento del progetto - . TERRACINA – Prosegue il lavoro per il completamento del progetto dell’ascensore panoramico che dalla parte bassa della Città porterà a Piazza Santa Domitilla, nel cuore del centro storico alto. Si è conclusa infatti positivamente la Conferenza dei Servizi e quindi per procedere si attende adesso la conferma del finanziamento della Regione Lazio che risale al […] L'articolo Terracina / ... (Temporeale.info)