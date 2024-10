Usa e l’avvertimento a Israele, ultimatum su Gaza e monito sul Libano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento su Gaza e sul Libano degli Stati Uniti a Israele. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. Sul primo punto il dipartimento di Stato americano e la L'articolo Usa e l’avvertimento a Israele, ultimatum su Gaza e monito sul Libano proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento sue suldegli Stati Uniti a. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. Sul primo punto il dipartimento di Stato americano e la L'articolo Usa esusulproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Netanyahu avvisa Biden che sulla rappresaglia all’Iran e sulla fine delle ostilità - decide Israele. E il leader Usa minaccia : “Risolvi la crisi umanitaria a Gaza o blocco l’invio di armi” - . Netanyahu avvisa Biden che sulla rappresaglia all’Iran e sulla fine delle ostilità, decide Israele Nonostante le richieste dei ministri israeliani di estrema destra, che spingono affinché l’attacco colpisca le strutture nucleari dell’Iran, Benjamin Netanyahu si sarebbe opposto. Il leader Usa minaccia Netanyahu: “Risolvi la crisi umanitaria a Gaza o blocco l’invio di armi a Israele” Eppure, ... (Lanotiziagiornale.it)

Meloni vola a Beirut da militari italiani Unifil e Tajani in Medio Oriente per ribadire centralità missione ONU - USA : "Armi a Israele ma sblocco aiuti umanitari a Gaza" - La Premier Giogria Meloni vola a Beirut venerdì prossimo per incontrare i militari italiani del contingente Unifil e per vedere da vicino la situazione dopo gli attacchi delle Idf sulle basi dei peacekeeper Onu: "Io dovrei essere in Libano venerdì", ha detto la premier alla Camera in sede di replica . (Ilgiornaleditalia.it)