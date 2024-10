Tutti contro la giunta militare birmana, ma alleanze a geometria variabile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È un mondo complesso quello della Resistenza birmana e Aung San Suu Kyi, l’icona che tutto il mondo ha in testa, non è per forza l’unico modo di rappresentarla. Anzi. Tutti contro la giunta militare birmana, ma alleanze a geometria variabile il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Tutti contro la giunta militare birmana, ma alleanze a geometria variabile Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È un mondo complesso quello della Resistenzae Aung San Suu Kyi, l’icona che tutto il mondo ha in testa, non è per forza l’unico modo di rappresentarla. Anzi.la, mail manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DAL MYANMAR/ “Il muto testamento di una Birmania dimenticata da tutti che ormai non c’è più” - La guerra civile ha messo sul lastrico turismo e commercio: la gente non ha più niente. Ma solo il Papa sembra ricordarsi del dramma birmano ... (ilsussidiario.net)

Resistenza birmana - Per due anni Siegfried Modola ha fotografato una violenta guerra civile a cui i giornalisti hanno accesso difficilmente. Con il suo lavoro ha vinto una menzione speciale al premio Romano Cagnoni Leggi ... (internazionale.it)

ASIA - Dall'ASEAN un appello a compiere "azioni concrete" per fermare la guerra civile in Myanmar - Vientiane (Agenzia Fides) - Avviare "azioni concrete" per fermare la guerra civile in Myanmar e rilanciare gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi: è l'appello rivoto dalla Associazione delle na ... (fides.org)