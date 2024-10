Ilrestodelcarlino.it - Truffa del falso messaggio bancario. Fa ricorso e riesce a riavere i soldi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)bancaria con lieto fine. Una donna di Tolentino era caduta in un raggiro, ma grazie aall’Arbitrofinanziario, è riuscita a recuperare l’intera somma, 1.900 euro. La storia era iniziata l’8 agosto 2023. Intorno alle 18 sul cellulare della tolentinate arriva un sms con l’intestazione della sua banca, che l’avvisa che un altro dispositivo in Polonia sta usando la sua app del conto corrente. Convinta che l’allarme arrivi dal proprio istituto di credito, la donna esegue le procedure indicate, inserendo i codici personali. Ilrecita: "La sua app risulta attiva a un nuovo dispositivo in Polonia, se non è lei lo blocchi seguendo il portale ecc.". Alle 18.30 riceve una telefonata da un’utenza fissa con prefisso 06: un uomo la avvisa che sono in partenza dei bonifici e le consiglia di accedere all’app.