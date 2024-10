Terreno agricolo trasformato in discarica abusiva, maxi sequestro delle Fiamme Gialle (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doveva essere un'area adibita a coltivazioni, ma era diventata una discarica abusiva. Vi erano stoccati rifiuti speciali, rifiuti pericolosi (compresa una lastra di eternit) macchinari e apparecchiature deteriorate. A scoprirla sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Arezzo Arezzonotizie.it - Terreno agricolo trasformato in discarica abusiva, maxi sequestro delle Fiamme Gialle Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doveva essere un'area adibita a coltivazioni, ma era diventata una. Vi erano stoccati rifiuti speciali, rifiuti pericolosi (compresa una lastra di eternit) macchinari e apparecchiature deteriorate. A scoprirla sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Arezzo

Sequestrata discarica abusiva a Cortona : denunciato imprenditore per gestione illecita di rifiuti - Tra questi, macchinari obsoleti, materiali da scavi, plastica e una lastra di eternit deteriorata. n. Il proprietario del terreno, un imprenditore locale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per gestione illecita di rifiuti, in violazione dell’art. Nell’ambito delle operazioni di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato una vasta ... (Lortica.it)

Cortona - sequestrata una discarica abusiva piena di rifiuti speciali e pericolosi - . 400 metri quadri, era stoccata una grande e variegata quantità di rifiuti, anche speciali, quali macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete, rifiuti pericolosi (cumuli di materiali di risulta da scavi e lavori edili, materie plastiche, una lastra di eternit in disfacimento, fogli di carta catramata a diretto contatto con il terreno ed esposti agli agenti atmosferici), che avrebbero ... (Lanazione.it)

Finanza - sequestrata discarica abusiva di rifiuti - L’azione di servizio testimonia l’impegno profuso dal Corpo nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a tutela della salute e sicurezza dei cittadini. . L’intervento, eseguito dal Gruppo di Arezzo, ha riguardato un vasto terreno agricolo, nel Comune di Cortona, utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni previste ... (Lanazione.it)