Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, pioggia di polemiche contro Filippo Bisciglia

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questa edizione autunnale , l’amatissimo conduttore disembrava un’alta persona. Negli ultimi falò, soprattutto, le uscite dihanno suscitato un’ondata dia non finire, anche tra chi aveva sempre difeso e lodato il presentatore. Tutto è partito dal caso di Alfred e Anna, che avevano deciso di partecipare alla trasmissione perché lei, dopo un tradimento, non riusciva più a fidarsi totalmente del compagno. E come volevasi dimostrare, nel corso del programma Alfred si è avvicinato alla single Sofia, finendo anche per baciarla. La richiesta di Anna di un confronto immediato ha dato inizio a un falò ricco di tensione. Il conduttoreha cercato di mantenere la calma, ripetendo alla ragazza: “Io sono sicuro che ti vuole bene”.