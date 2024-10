Supplenze infanzia e primaria fino a 10 giorni, si assumono anche docenti di Lettere, Psicologia, Scienze dell’educazione… ma il servizio non fa punteggio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Supplenze infanzia e primaria fino a 10 giorni: la nota del Ministero del 9 ottobre ha messo un punto fermo al caos che si era generato nelle segreterie scolastiche alla caccia di un docente tramite procedura di interpello, laddove la procedura rischiava di essere più lunga della assenza del docente titolare. I Dirigenti Scolastici stanno quindi pubblicando degli interpelli preventivi, con i quali acquisiscono la disponibilità da parte dei docenti interessati a ricoprire tale tipologia di supplenza nel corso del'anno scolastico 2024/25. Un interpello che diventa MAD, sottoposto alle stesse sanzioni dell'OM n. 88/2024 per le Supplenze temporanee in caso di rinuncia o abbandono del servizio. L'articolo Supplenze infanzia e primaria fino a 10 giorni, si assumono anche docenti di Lettere, Psicologia, Scienze dell’educazione ma il servizio non fa punteggio . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a 10: la nota del Ministero del 9 ottobre ha messo un punto fermo al caos che si era generato nelle segreterie scolastiche alla caccia di un docente tramite procedura di interpello, laddove la procedura rischiava di essere più lunga della assenza del docente titolare. I Dirigenti Scolastici stanno quindi pubblicando degli interpelli preventivi, con i quali acquisiscono la disponibilità da parte deiinteressati a ricoprire tale tipologia di supplenza nel corso del'anno scolastico 2024/25. Un interpello che diventa MAD, sottoposto alle stesse sanzioni dell'OM n. 88/2024 per letemporanee in caso di rinuncia o abbandono del. L'articoloa 10, sididell’educazione ma ilnon fa

