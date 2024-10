Sport in tv oggi (mercoledì 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) mercoledì 16 ottobre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA ed il Six Kings Slam, il calcio femminile con la Champions League, la vela con l’America’s Cup, il ciclismo con i Mondiali su pista ed il Giro del Veneto su strada, e tanto altro ancora. Emirates Team New Zealand ed INEOS Britannia continuano a contendersi l’America’s Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 4 regate, è sul punteggio di 4-0 per i neozelandesi. Per quanto concerne la giornata odierna il programma prevede la quinta e la sesta regata. Il Six Kings Slam di tennis si aprirà con i quarti di finale tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev e tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune. Sono già ammessi alle semifinali di domani il serbo Novak Djokovic e l’altro iberico Rafael Nadal. Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)16ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA ed il Six Kings Slam, il calcio femminile con la Champions League, la vela con l’America’s Cup, il ciclismo con i Mondiali su pista ed il Giro del Veneto su strada, e tanto altro ancora. Emirates Team New Zealand ed INEOS Britannia continuano a contendersi l’America’s Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 4 regate, è sul punteggio di 4-0 per i neozelandesi. Per quanto concerne la giornata odierna ilprevede la quinta e la sesta regata. Il Six Kings Slam di tennis si aprirà con i quarti di finale tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev e tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune. Sono già ammessi alle semifinali di domani il serbo Novak Djokovic e l’altro iberico Rafael Nadal.

