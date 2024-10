Sostenibilità, Premio Impresa Ambiente: aperte le candidature per la XII edizione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si apre la dodicesima edizione del Premio Impresa Ambiente, il riconoscimento nazionale rivolto a imprese ed enti che promuovono l’innovazione in prodotti, processi, tecnologie, partnership e sistemi aziendali con un approccio orientato allo sviluppo sostenibile, al rispetto ambientale e alla responsabilità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro (Ssv). Le aziende interessate potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale entro le ore 24:00 del 17 dicembre 2024. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si apre la dodicesimadel, il riconoscimento nazionale rivolto a imprese ed enti che promuovono l’innovazione in prodotti, processi, tecnologie, partnership e sistemi aziendali con un approccio orientato allo sviluppo sostenibile, al rispetto ambientale e alla responsabilità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro (Ssv). Le aziende interessate potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale entro le ore 24:00 del 17 dicembre 2024.

