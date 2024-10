Sonia Bruganelli in lacrime a Ballando con le Stelle: spunta il retroscena (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sonia Bruganelli in lacrime dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle: il racconto di cosa sarebbe accaduto L'articolo Sonia Bruganelli in lacrime a Ballando con le Stelle: spunta il retroscena proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Sonia Bruganelli in lacrime a Ballando con le Stelle: spunta il retroscena Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)indopo l'ultima puntata dicon le: il racconto di cosa sarebbe accaduto L'articoloincon leilproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Perché è solo una sceneggiata”. Sonia Bruganelli - la conduttrice contro dopo lacrime e Ballando con le Stelle - State attenti voi concorrenti. Sonia Bruganelli è sicuramente il volto più chiacchierato della tv in questo momento. Nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Ballando avevo detto che non è limpida, non come persona ma per quello che sta facendo lì. Non è d’accordo con lei Francesco Paolantoni, che sempre a La vita in diretta si è schierato dalla parte di Sonia Bruganelli. (Caffeinamagazine.it)

Paola Ferrari attacca la diretta Instagram di Sonia Bruganelli : “Astuta - sceneggiata di lacrime e sentimento” - Paola Ferrari a La Vita in Diretta, ha commentato le recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Instagram. L'ex moglie di Paolo Bonolis si è esposta, per la prima volta, facendo un mea culpa per i suoi atteggiamenti in passato. (Comingsoon.it)

Ballando 2024 - Bruganelli in lacrime : replica a polemiche e momenti duri - Infine, poi, alla protagonista è stato chiesto cosa pensasse del fatto che Milly Carlucci «non la tuteli». Sonia, poi, ha commentato anche gli scontri con Selvaggia Lucarelli (QUI quanto accaduto sabato scorso) e, a tal riguardo, ha detto che la donna fa il suo lavoro, quindi, se ha da ridire su certe esibizioni, fa bene a dire la sua. (Tvpertutti.it)