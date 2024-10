Anteprima24.it - Simeone: “Conte ricorda mio padre, il Napoli è in crescita”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“rigenerato? Non so se sia la parola giusta: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, e poi abbiamo trovato calciatori nuovi che ci danno una grandissima mano”. Così l’attaccante delGiovanni, in un’intervista a Radio Crc, spiega il buon momento attraversato dalcapolista., 29 anni, alla sua terza stagione con il, sta cercando di guadagnare sempre più spazio in campo, pur partendo alle spalle di Lukaku: “La cosa più importante del motto di‘Amma faticà’ – ha detto – è entrare nella mentalità del mister: devi faticare davvero tutto il giorno per fare ciò che ti chiede, nel momento in cui entri nella sua mentalità il corpo si adatta velocemente al lavoro che vuole fare. All’inizio però è stata dura nei ritiri.