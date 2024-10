Shoah, Meloni: rinnovare impegno contro odio antisemita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – “Primo Levi diceva: ‘Se comprendere è impossibile conoscere è necessario’. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l’odio antisemita, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 contro il popolo israeliano”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell’81esimo anniversario del rastrellamento degli Ebrei di Roma. L'articolo Shoah, Meloni: rinnovare impegno contro odio antisemita proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – “Primo Levi diceva: ‘Se comprendere è impossibile conoscere è necessario’. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e peril nostrol’, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023il popolo israeliano”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgiain occasione dell’81esimo anniversario del rastrellamento degli Ebrei di Roma. L'articoloproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shoah : Meloni - '16/10 tra atti criminale più feroci - rinnovare impegno contro odio antisemita' - "Primo Levi diceva: 'Se comprendere è impossibile conoscere è necessario'. (Adnkronos) - "Il 16 ottobre di ottantuno anni fa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l'odio antisemita, che ha trovato nuova linfa ... (Liberoquotidiano.it)

"Qui per rinnovare il nostro impegno verso i cittadini" : la promessa del questore alla città - "Qui per rinnovare il nostro impegno al servizio dei cittadini". Queste le parole del questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro, intervenuto oggi, domenica 29 novembre, alla messa che si è tenuta in Duomo a mezzogiorno in occasione della festività di san Michele arcangelo. Una... (Monzatoday.it)

Orlandesi guida il Serristori. Tutti gli altri nomi del Cda : "Impegno per rinnovare l’Rsa" - "Ringrazio il Sindaco Agnelli per la nomina ed i Consiglieri per la fiducia accordatami eleggendomi Presidente del Serristori, Ente molto importante per la comunità Castiglionese". . Dopo l’annuncio del rinnovo dei membri delle partecipate di Castiglion Fiorentino, infatti, si vociferava sulla sua nomina a capo della Rsa, che oggi è stata ufficializzata. (Lanazione.it)