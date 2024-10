Sgombero al “Castello delle Cerimonie” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Sonrisa, la celebre struttura ricettiva famosa per la trasmissione tv “Il Castello delle Cerimonie” diventa quindi di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate. Dopo la confisca della struttura, per lottizzazione abusiva, avvenuta lo scorso febbraio, il Comune, guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale, ha fissato una indennità di occupazione senza titolo di circa 30mila euro Sgombero al “Castello delle Cerimonie” Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Sonrisa, la celebre struttura ricettiva famosa per la trasmissione tv “Il” diventa quindi di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate. Dopo la confisca della struttura, per lottizzazione abusiva, avvenuta lo scorso febbraio, il Comune, guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale, ha fissato una indennità di occupazione senza titolo di circa 30mila euroal “” Il Blog di Giò.

