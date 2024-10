Romadailynews.it - Sagra della Seppia a Ostia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adpresso l’Isola Pedonale di Piazza Anco Marzio si terrà la quinta edizione, un evento che celebra non solo il sapore inconfondibile di uno dei prodotti più amati del nostro mare, ma anche la vita, la cultura e la tradizione di una comunità che si riunisce nel cuorecittà, dal 14 al 20 ottobre 2024. Per l’occasione 12 ristoranti e locali del centro diproporranno i loro piatti a base dimentre sul palcopiazza si terranno spettacoli, show cooking e degustazioni gratuite dalla classica “Seppie e Piselli” e ad altre deliziose ricette a base di. Tutte le specialità saranno disponibili anche in modalità take away. clicca qui —> SITO UFFICIALELUNEDÌ 14 OTTOBRE 2024 17:30 Show Cooking “A scuola di” con Davide Sagliocco dell’alberghiero di Tor Carbone e degustazione di Gastaldino 2.