Roma-Inter alle porte le ultime su Zielinski | Inter Chat LIVE

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l'appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi attende la partita di domenica sera contro la Roma e ha ricevuto una pessima notizia su Piotr Zielinski: il calciatore si è fermato durante la gara della Polonia ma non dovrebbe essere grave il suo problema. Ne parlano in diretta dalle ore 18.30 la nostra Alessia Gentile con i redattori Giulio Di Cienzo e Ivan Vanoni.

Nicolò Barella e Tajon Buchanan hanno svolto l'allenamento parzialmente in gruppo, potrebbero essere a disposizione di Simone Inzaghi in occasione della partita con la Roma.