Riprese in corso per l’horror The Conjuring | Last Rites

Le Riprese di The Conjuring: Last Rites sono attualmente in corso, e Warner Bros ha voluto farlo sapere ai tanti appassionati del brivido. Attraverso i canali ufficiali dello studios è stato confermato quest'oggi che i lavori sul set del nuovo capitolo della saga horror nota come "ConjuringVerse" sono attualmente in corso, e che molto probabilmente presto saranno diffusi nuovi contenuti esclusivi. Trovate il tweet in fondo alla pagina. Il film ha ottenuto questa estate una data d'uscita ufficiale – 5 settembre 2025 – ed un titolo "The Conjuring: Last Rites". Nessun dettaglio è stato invece svelato riguardo la trama che, presumibilmente, adatterà sul grande schermo uno dei casi reali studiati dai famosi demonologi Ed e Lorraine Warren nel corso della loro carriera.

Mission : Impossible 8 - riprese ancora in corso - budget supera i 300 milioni - ma il primo trailer è in arrivo - E mentre le riprese sono ancora in corso in Inghilterra a 20 mesi dal primo ciak, la star Simon Pegg si sarebbe lasciata sfuggire quando uscirà il primo trailer. Sappiamo che Tom Cruise fa le cose in grande, ma probabilmente neppure lui prevedeva che il budget di Mission: Impossible 8 avrebbe superato i 300 milioni di dollari, cifra stellare che richiederà incassi da capogiro per essere ... (Movieplayer.it)

Va al pronto soccorso per un forte mal di pancia ma viene dimessa : poche ore dopo si ripresenta e muore - Francesca Colombo, 62 anni residente nel Milanese, è morta in vacanza in Sicilia: si è presentata in ospedale con un forte mal di pancia ma è stata dimessa. Qualche ora dopo si ripresenta al pronto soccorso perché il dolore non passa e muore.Continua a leggere . (Fanpage.it)

The Fantastic Four : First Steps - riprese in corso - le foto dal set rivelano ambientazione e location - Con la produzione in corso in Inghilterra, @UnBoxPHD ha realizzato diverse riprese dal set, fornendo un assaggio di ciò che ci attende nella Fase 6 dell'MCU. Dopo le sorprese rivelate durante la grande presentazione nella Hall H del San Diego Comic-Con 2024 lo scorso fine settimana, il cast del reboot Marvel è ora impegnato nella lavorazione delle prime scene. (Movieplayer.it)