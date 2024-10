Psichiatra uccisa a Pisa: Seung condannato all’ergastolo per l’omicidio di Barbara Capovani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La corte di Assise di Pisa ha condannato all'ergastolo Gianluca Paul Seung, per l'omicidio della Psichiatra Barbara Capovani, di cui era paziente e che lui aggredì davanti al reparto il 21 aprile 2023 causandole ferite mortali L'articolo Psichiatra uccisa a Pisa: Seung condannato all’ergastolo per l’omicidio di Barbara Capovani proviene da Firenze Post. .com - Psichiatra uccisa a Pisa: Seung condannato all’ergastolo per l’omicidio di Barbara Capovani Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La corte di Assise dihaall'ergastolo Gianluca Paul, per l'omicidio della, di cui era paziente e che lui aggredì davanti al reparto il 21 aprile 2023 causandole ferite mortali L'articoloperdiproviene da Firenze Post.

