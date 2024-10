Pogba: "Ho pensato al ritiro, sarò anche meglio di prima. Juventus? Stiamo parlando, vedremo cosa succederà" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paul Pogba torna a parlare. Il giocatore della Juventus si è concesso a diversi media per alcune interviste dopo la riduzione della sua squalifica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paultorna a parlare. Il giocatore dellasi è concesso a diversi media per alcune interviste dopo la riduzione della sua squalifica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paul Pogba alla Gazzetta dello Sport : “Voglio giocare nella Juventus - mi taglio lo stipendio” - In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Paul Pogba è uscito allo scoperto e ha parlato di un suo possibile ritorno in campo con la maglia della Juventus in seguito alla riduzione della squalifica per doping a 18 mesi da parte del TAS, con scadenza a marzo: “Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. (Sportface.it)

Rescissione e nuovo club : Pogba congela la Juventus - Non sappiamo cosa ci riserverà il domani, non Non dico no. L’ultima in cui era almeno in panchina è proprio la gara dell’Udinese al termine della quale è stato sottoposto al consueto test antidoping cui vengono sorteggiati i calciatori. È come se mi fosse stata data un’altra possibilità. itIn particolare parliamo di una formazione composta da vip e influencer che partecipa alla Media Football ... (Calciomercato.it)

Pogba torna a parlare : "Ho un contratto con la Juventus. Tornare in Ligue 1? Mai dire mai..." - Paul Pogba torna a parlare. Il centrocampista francese, in questo momento sotto contratto con la Juventus, ma che, dopo la riduzione della sua... (Calciomercato.com)