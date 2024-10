Piccinini campione iridato. In Croazia il titolo è suo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ennesimo trionfo per il ravennate Domenico Piccinini, laureatosi campione del mondo ai Mondiali a Porec, in Croazia. Nella lotta greco-romana, categoria kg 70, classe E (tra i 55 e 60 anni) ha conquistato venerdì scorso il titolo iridato sconfiggendo in finale lo storico rivale statunitense Stephen Horton. Dedicatosi a queste competizioni master nel 2009, Piccinini vi ha ininterrottamente partecipato salendo sempre sul podio, tranne nel 20243 a causa di un infortunio. Incredibile il suo palmares: dal 2014 ha vinto otto medaglie d’oro, rispettivamente in Serbia, Grecia, Bulgaria, Russia, Georgia, ancora in Grecia e Bulgaria, e venerdì scorso in Croazia. Questo è stato però il suo ultimo mondiale, in quanto il regolamento della Federazione internazionale (United World Wrestling- UWW) fissa a 60 anni il limite di partecipazione, età che Piccinini ha compiuto da poco. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ennesimo trionfo per il ravennate Domenico, laureatosidel mondo ai Mondiali a Porec, in. Nella lotta greco-romana, categoria kg 70, classe E (tra i 55 e 60 anni) ha conquistato venerdì scorso ilsconfiggendo in finale lo storico rivale statunitense Stephen Horton. Dedicatosi a queste competizioni master nel 2009,vi ha ininterrottamente partecipato salendo sempre sul podio, tranne nel 20243 a causa di un infortunio. Incredibile il suo palmares: dal 2014 ha vinto otto medaglie d’oro, rispettivamente in Serbia, Grecia, Bulgaria, Russia, Georgia, ancora in Grecia e Bulgaria, e venerdì scorso in. Questo è stato però il suo ultimo mondiale, in quanto il regolamento della Federazione internazionale (United World Wrestling- UWW) fissa a 60 anni il limite di partecipazione, età cheha compiuto da poco.

