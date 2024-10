Napolipiu.com - Paura per Alessandro Bolide: il comico di Made in Sud salvato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momenti di tensione per, ilnapoletano soccorso dalle forze dell’ordine sul balcone di casa Il notonapoletano, celebre per le sue performance ain Sud, ha vissuto momenti di forte apprensione. Nelle prime ore del mattino, è stato avvistato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, quartiere nella zona nord di Napoli. L’intervento tempestivo dellaha evitato il peggio, riportando la situazione alla normalità.ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan attraverso i social media: “Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento. Grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica“. Le sue parole hanno subito raccolto una grande ondata di solidarietà e affetto da parte del pubblico e dei colleghi.