Paul McCartney atteso a Parigi: rumors sulla sua partecipazione alla riapertura di Notre-Dame (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, simbolo della cultura e della spiritualità francese, si prepara a riaprire i battenti il prossimo 7 dicembre. L'evento segna la conclusione di un lungo lavoro di restauro avviato dopo il devastante incendio del 2019. Tra le voci circolanti riguardo al programma, si segnala la possibile presenza di Paul McCartney, ex membro dei Beatles, il quale ha in agenda alcuni concerti nei giorni precedenti, creando spazio per una partecipazione alla cerimonia. La cerimonia di riapertura della cattedrale La cerimonia di riapertura di Notre-Dame si preannuncia come un evento significativo e poliedrico, volto a celebrare non solo il restauro della cattedrale, ma anche il suo ruolo centrale nella vita culturale e spirituale della Francia.

Parigi - riapre Notre-Dame : Paul McCartney tra i possibili cantanti alla cerimonia - (Adnkronos) – Da qualche giorno le voci si rincorrono: Paul McCartney potrebbe esibirsi nell'ambito della cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi il 7 dicembre. "Pensiamo ai grandi artisti e i grandi artisti vengono da noi", ha dichiarato la Diocesi di Parigi. L'ex Beatles terrà due concerti all'Arena La Défense della capitale francese il 4 e il 5 dicembre; il successivo ...

