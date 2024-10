Organizzavano barconi dalla Libia, 10 fermi a Milano: prendevano 6mila euro a migrante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti dalla Libia all'Italia ed altri Paesi. La Polizia di Stato di Milano nelle prime ore di oggi ha dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Dda di Milano a carico di 10 soggetti di origine egiziana, indagati a vario titolo per i reati Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migrantiall'Italia ed altri Paesi. La Polizia di Stato dinelle prime ore di oggi ha dato esecuzione a un decreto di fermo emessoDda dia carico di 10 soggetti di origine egiziana, indagati a vario titolo per i reati

Scafisti egiziani per barconi da Libia - 10 fermi a Milano - I fermi emessi dalla Dda di Milano ed eseguiti dalla Polizia di Stato ipotizzano i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. . Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e 5 sulle coste greche; un ulteriore viaggio si è concluso con una ... (Quotidiano.net)