Non si hanno più notizie di una 66enne della Bassa: ricerche in corso nella zona dell'Adige (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono ripartite nella mattinata di mercoledì, tra Ronco e Albaredo d'Adige, le ricerche di una donna di 66 anni, residente nella Bassa Veronese, di cui si sono perse le tracce dalla tarda mattinata di martedì. Preoccupati nel non vederla rincasare, i suoi familiari hanno lanciato l'allarme e il Veronasera.it - Non si hanno più notizie di una 66enne della Bassa: ricerche in corso nella zona dell'Adige Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono ripartitemattinata di mercoledì, tra Ronco e Albaredo d', ledi una donna di 66 anni, residenteVeronese, di cui si sono perse le tracce dalla tarda mattinata di martedì. Preoccupati nel non vederla rincasare, i suoi familiarilanciato l'allarme e il

I versi musicali di Bassani nella Bologna di Arcangeli - La collana «Officina d’autore», edita da Officina Libraria, è stata inaugurata nel 2021 con la pubblicazione di «Una città di pianura» e altri racconti giovanili di Giorgio Bassani, a cura […] The post I versi musicali di Bassani nella Bologna di Arcangeli first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Torna nella Bassa la grande paura dell’alluvione - Al Palamarani è stato aperto il centro di accoglienza. A renderlo noto è stato il sindaco Luca Vecchiettini, attraverso anche i canali social, sottolineando che la distribuzione è stata decisa "in via precauzionale e preventiva". Nessun problema era segnalato fino a ieri sera a San Lazzaro, che ha deciso di tenere aperte le scuole anche oggi, nonostante l’allerta rossa. (Ilrestodelcarlino.it)

WTA Pechino - Sabalenka comoda in semifinale - per lei Muchova. Zheng-Andreeva nella parte bassa del tabellone - Anisimova 3-6 6-1 6-2 . Keys 6-4 6-3 K. Linette 6-1 6-3 Q. Era un match complicato per Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding, che aveva di fronte Madison Keys, giocatrice sempre fastidiosa sul cemento. Altro risultato di rilievo invece per Mirra Andreeva: la giovanissima russa ha avuto vita facilissima con la polacca Magda Linette, che racimola soltanto quattro giochi, e torna al penultimo atto ... (Oasport.it)