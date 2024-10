Netweek lancia “Scoprire la Cina”, nuovo programma in collaborazione con China Media Group (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Netweek lancia “Scoprire la Cina”, un nuovo programma tv realizzato in collaborazione con China Media Group per avviCinare i nostri telespettatori al Paese asiatico. L’annuncio è stato fatto durante l’evento “Distanti ma vicini, Media e cultura tra Italia e Cina nel 20° anniversario del partenariato strategico”, che si è svolto lunedì 14 ottobre alla Triennale di Milano.“Sono ormai 5 anni che collaboriamo con China Media Group, che fondamentalmente rappresenta la comunicazione dello Stato cinese in Europa – ha spiegato il presidente di Netweek, Giovanni Sciscione -. In questi 5 anni abbiamo coinvolto le nostre emittenti, sia nazionali che regionali, e siamo riusciti a creare una serie di produzioni televisive di altissimo livello e spessore. Unlimitednews.it - Netweek lancia “Scoprire la Cina”, nuovo programma in collaborazione con China Media Group Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) –la”, untv realizzato inconper avvire i nostri telespettatori al Paese asiatico. L’annuncio è stato fatto durante l’evento “Distanti ma vicini,e cultura tra Italia enel 20° anniversario del partenariato strategico”, che si è svolto lunedì 14 ottobre alla Triennale di Milano.“Sono ormai 5 anni che collaboriamo con, che fondamentalmente rappresenta la comunicazione dello Stato cinese in Europa – ha spiegato il presidente di, Giovanni Sciscione -. In questi 5 anni abbiamo coinvolto le nostre emittenti, sia nazionali che regionali, e siamo riusciti a creare una serie di produzioni televisive di altissimo livello e spessore.

