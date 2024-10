Milan, Chukwueze via dentro Berardi? Trevisani e Pastore discutono (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chukwueze out, in Berardi. Lo fareste?'. Questa la domanda sul Milan a cui hanno risposto Pastore e Trevisani a 'Cronache di Spogliatoio' Pianetamilan.it - Milan, Chukwueze via dentro Berardi? Trevisani e Pastore discutono Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)out, in. Lo fareste?'. Questa la domanda sula cui hanno rispostoa 'Cronache di Spogliatoio'

Calciomercato Milan - Samuel Chukwueze verso l’addio : ecco dove può andare - Calciomercato Milan, l’esterno rossonero Samuel Chukwueze è in uscita dal Diavolo e potrebbe partire già a gennaio: ecco dove può andare “Gente che entra, gente che esce”, questa una famosa citazione del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che risuona anche in casa Milan in questo particolare momento della stagione. (Dailymilan.it)

Gazzetta dello Sport : "Il Milan ripensa a Berardi". Il nodo Chukwueze e i dubbi sui costi - Un nome che ritorna di moda e che, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non è mai uscito realmente dai radar di Casa Milan. E`... (Calciomercato.com)

Milan - le ultime su Chukwueze - L’infortunio rimediato in Nazionale, infatti, non dovrebbe rappresentare un problema particolarmente grave e così l’ex Villarreal sarà abile ed arruolabile.  Difficilmente, comunque, Chukwueze partirà dal primo minuto. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al solito modulo delle ultime partite con Pulisic e Leao sulle fasce e Morata alle spalle di Abraham. (Seriea24.it)